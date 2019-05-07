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AK Parti'ye iftira atan İmamoğlu, YSK'yı böyle tehdit etti

07.05.2019 10:09

Onca şaibe içinde sonuçlanan İstanbul seçimlerinin yenilenmesi korkusuyla AK Parti'ye "YSK'ya baskı" iftirası atan CHP'li İmamoğlu, YSK'nın kararı istediği gibi çıkmayınca hakaret ve tehditler savurmaya başladı. AK Parti'ye baskı iftirası atan CHP ve İstanbul adayı İmamoğlu, YSK'nın karar süreci boyunca kurulu böyle tehdit etmişti...


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