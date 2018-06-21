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AK Parti'nin yeni şarkısı: Dönmem geri senin yolundan

20 Haziran 2018, Çarşamba

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan temalı "Dönmem geri senin yolundan" şarkısı yayınlandı.

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