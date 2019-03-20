Haberler Web TV AK Parti'nin yeni reklam filmi izlenme rekorları kırdı

AK Parti'nin yeni reklam filmi izlenme rekorları kırdı

20.03.2019 22:08

AK Parti'nin yeni reklam filmi sosyal medya hesaplarından Yükselen Türkiye için #HızKesmedenDevam etiketiyle paylaşıldı. Reklam filmi, büyük ilgi çekti. İşte o reklam Filmi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları