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AK Parti'nin yeni reklam filmi! "Gönül adamı Recep Tayyip Erdoğan"

11 Ocak 2019, Cuma

AK Parti sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel klip yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden günümüze kadar olan siyasi hayatına ait görüntülerden oluşan 'Gönül Adamı Recep Tayyip Erdoğan' sloganlı klip büyük beğeni topladı.


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