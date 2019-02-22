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AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop adaylık başvurusunu yaptı

22.02.2019 16:02

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop, adaylık başvurusunda bulundu.


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