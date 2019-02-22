AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop adaylık başvurusunu yaptı

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için AK Parti'nin adayı olan Mustafa Şentop, adaylık başvurusunda bulundu.
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop adaylık başvurusunu yaptı22.02.2019 16:02
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