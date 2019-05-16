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AK Parti'nin 'suya yüzde 50 indirim' talebine CHP ve İYİ Parti'den ret!

16.05.2019 17:39

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda su ve atık su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması konusunda verdikleri önerge, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. AK Partililer önergenin reddedilmesine tepki gösterirken, AK Parti Aydın eski Milletvekili Mehmet Erdem de sosyal medya hesabından "İstanbul'da suya indirim için verilen teklife 'evet' denilirken, Aydın'da neden 'hayır' deniliyor?" diye yazdı.


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