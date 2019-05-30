AK Parti'nin seçim stratejisi belli oldu 30.05.2019 22:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yavuz, kampanya süreciyle ilgili konuştu. Yavuz, Adayları Binali Yıldırım'ın bir gününün nasıl geçtiğini anlattı. CHP'nin adayını ise proje konuşmamakla eleştirdi. Aksine adayları Yıldırım'ın ise bir proje insanı olduğunun altını çizdi. İşte Yavuz'un A Haber'e öze yaptığı o açıklamalar...