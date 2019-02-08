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AK Parti'nin seçim çalışmaları ne aşamada?

08.02.2019 16:59

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçimlerine doğru gidilirken seçim çalışmalarının ne aşamada olduğu hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu.


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