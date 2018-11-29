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AK Parti’nin İstanbul Belediyesi başkan adayı kim? Aday ne zaman açıklanacak?

29 Kasım 2018, Perşembe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün “AK Parti’nin İstanbul Belediyesi başkan adayı kim? AK Parti’nin İstanbul başkan adayı ne zaman açıklanacak?” sorularını yanıtladı. İşte Ünal’ın verdiği cevaplar…


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