AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün “AK Parti’nin İstanbul Belediyesi başkan adayı kim? AK Parti’nin İstanbul başkan adayı ne zaman açıklanacak?” sorularını yanıtladı. İşte Ünal’ın verdiği cevaplar…
AK Parti’nin İstanbul Belediyesi başkan adayı kim? Aday ne zaman açıklanacak?29 Kasım 2018, Perşembe
- AK Parti’nin İstanbul Belediyesi başkan adayı kim? Aday ne zaman açıklanacak?
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