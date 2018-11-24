Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanan isimler arasında yer almadı. Peki, Başkan Erdoğan 3 büyük ilin belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...
AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?24 Kasım 2018, Cumartesi
- AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
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