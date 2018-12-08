AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? 08 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan 14 ilin daha başkan adayını açıkladıktan sonra MHP ile ittifakın çerçevesi netleşti. İstanbul ve Ankara'daki ilçe adaylarının 14 Aralık'ta açıklanacağı bekleniyor. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'te bütçe görüşmelerinin yapılacağı 22 Aralık bekleniyor.