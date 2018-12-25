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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

25 Aralık 2018, Salı

29 Aralık'ta açıklanacak. Meclis Başkanlığından istifa etmesine gerek yok.


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