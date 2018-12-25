29 Aralık'ta açıklanacak. Meclis Başkanlığından istifa etmesine gerek yok.
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?25 Aralık 2018, Salı
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