AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar 07 Ocak 2019, Pazartesi

Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." diye konuştu.