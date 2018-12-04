Başkan Erdoğan: "Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il… Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor. Ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Tabi ki bu bütçe görüşmelerini meclis başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22'si arasında yine sayın meclis başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız."
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?04 Aralık 2018, Salı
- MHP'ye hangi illerde jest bekleniyor?
- Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversite öğrencisi öldü
- AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak?
- Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu
- Yaptıkları yapacaklarının garantisi...
- Müge Anlı’da mucizeler arka arkaya geldi! 4 Aralık
- Müge Anlı'da Hollywood filmlerine taş çıkaran olay! Mehmet Süzer'in ailesinden çarpıcı açıklamalar! 4 Aralık
- Bu kış rekor bekleniyor... Uzman isimden çarpıcı açıklamalar
- Esra Erol'da Fadime Hanım'ın 6 gündür kayıp olan kızı Büşranur Turan bulundu!
- İstiklal Marşı'nı Venezuelalı askerler biliyor, Kılıçdaroğlu bilmiyor
- Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
- Bahçeli'den yerel seçimde ittifak açıklaması: Partizanca değil...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.