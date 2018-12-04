AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı olacak? 04 Aralık 2018, Salı

Başkan Erdoğan: "Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il… Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor. Ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Tabi ki bu bütçe görüşmelerini meclis başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22'si arasında yine sayın meclis başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız."