İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağının müjdesini verdi.
AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal müjdeyi verdi: Metrobüs Büyükçekmece'ye kadar uzayacak04.03.2019 15:55
- AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal müjdeyi verdi: Metrobüs Büyükçekmece'ye kadar uzayacak
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