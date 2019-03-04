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AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal müjdeyi verdi: Metrobüs Büyükçekmece'ye kadar uzayacak

04.03.2019 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar uzatılacağının müjdesini verdi.


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