AK Parti'nin 2023 hedefleri neler? Kongre süreci nasıl işleyecek? Jülide Sarıeroğlu açıklamalarda bulundu 30.07.2019 17:48

AK Parti'de Başkan Erdoğan'ın cuma günü yapılan il başkanları toplantısında sinyalini verdiği değişim, sonbahardan itibaren olağan kongre süreci ile başlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'nin 2023 hedefleri neler? Kongre süreci nasıl işleyecek? sorularını yanıtladı. İşte Jülide Sarıeroğlu'nun konuyla ilgili detaylı açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından değişimin sinyalini geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği il başkanları toplantısında verdi. AK Parti'de değişim, sonbahardan itibaren olağan kongre süreci ile başlayacak. Kongrelerde 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek. Vatandaşla temas halinde olan, onların dertlerini dinleyen isimler yeni yönetime girecek.

MAYIS AYINDA KONGRE

Belde teşkilatlarından başlayacak kongre sürecinde sırasıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak. AK Parti'nin Mayıs ayında ise büyük kongreyi yapması bekleniyor. Büyük kongrede ise partinin en yüksek karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri yeniden belirlenecek. AK Parti kulislerinde yaşanacak bu değişim "Başkan Erdoğan 2023'e yeni kadrolarla gitmek istiyor. Vatandaştan kopuk siyasetçi istemiyor" şeklinde değerlendirildi.