AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı 31 Ocak 2019, Perşembe

AK Parti manifestosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Manifestonun açıklanmasıyla birlikte seçim kampanyaları da resmen başlamış oldu. Merakla beklenen AK Parti'nin seçim şarkıları da programda tanıtıldı. İşte AK Parti'nin seçim şarkıları...