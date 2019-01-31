AK Parti manifestosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Manifestonun açıklanmasıyla birlikte seçim kampanyaları da resmen başlamış oldu. Merakla beklenen AK Parti'nin seçim şarkıları da programda tanıtıldı. İşte AK Parti'nin seçim şarkıları...
AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı31 Ocak 2019, Perşembe
- Müge Anlı son bölümde Seher Okusal'ı öldürdüğü iddia edilen kardeşi Mevlüt Okusal konuştu! 31 Ocak
- AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı
- AK Parti'den gençlerin beğenisini kazanan rap tarzında seçim şarkısı
- Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Yeni bir süreç başlatacağız
- Darbecilerin savunmasını çökerten "ses kaydı" ortaya çıktı | FETÖ'cü Veysel Kör ile A.A. arasındaki konuşma
- Müge Anlı canlı yayınında itiraf edilen Seher Okusal cinayetinin korku dolu gerçekleri! 31 Ocak
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi'nin yanındaki güzel kim?
- İttifakı CHP sakladı! PKK’nın sesi HDP, 'Zillet İttifakı'na olan desteğini itiraf etti!
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Tam 850 kilo...
- İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 31 Ocak 2019 hava durumu raporu
- FETÖ beslemesi Rubin'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit
- Muğla'da korkunç cinayet! Önce genç kızı silahla öldürdü sonra intihar etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.