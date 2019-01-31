Haberler Web TV AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı

AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı

31 Ocak 2019, Perşembe

AK Parti manifestosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Manifestonun açıklanmasıyla birlikte seçim kampanyaları da resmen başlamış oldu. Merakla beklenen AK Parti'nin seçim şarkıları da programda tanıtıldı. İşte AK Parti'nin seçim şarkıları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları