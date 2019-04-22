AK Parti'liye olunca terapi, CHP'liye olunca alçak saldırı! İşte o ikiyüzlülük 22.04.2019 12:44

Türkiye dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan yumruklu saldırıyı konuştu. Hükümet yetkilileri saldırıyı kınarken, akıllara AK Parti'li isimlere yapılan saldırılar sonucu CHP'lilerin ve CHP yandaşı medyanın tutumu geldi. A Haber canlı yayınana katılan Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin konu hakkında görüşlerini bildirdi. Zafer Şahin, ''2013 yılında Bekir Bozdağ Hacıbektaş'ta yumruklu saldırıya uğramıştı. Dönemin CHP Milletvekili Umut Oran, o saldırganı adeta alnından öpmediği kalmıştı ve bunun halkın normal bir tepkisi olduğunu ifade etmişti. Bu tip saldırılara karşı ortak bir dil ortak bir tavır geliştirmek gerekiyor.'' dedi.