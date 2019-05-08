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AK Partililere dört koldan İstanbul görevi! Başkan Erdoğan İstanbul'da ilçe mitingleriyle kampanyayı yürütecek

08.05.2019 17:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimleri için çok yönlü bir kampanya yürüterek, partideki görevlendirmelerin de birbirini tamamlayacak şekilde koordine edilmesi için talimat verdi. Başkan Erdoğan İstanbul'da ilçe mitingleriyle kampanyayı yürütecek. Ayrıca İstanbul il başkanlığı da, teşkilat arasındaki koordinasyonu yapacak.


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