AK Partili vatandaştan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’na şaşırtan teklif: AK Parti'ye gelin 20.02.2019 11:38

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında gittiği Esenler’de AK Parti’nin seçim standını ziyaret etti. AK Parti standında bulunan bir vatandaşın “Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşayalım” demesi üzerine İmamoğlu, “Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar” diyerek verdi.