AK Partili vatandaşlardan tokat yiyen Ekrem İmamoğlu'na HDP'liler destek çıktı 07 Şubat 2019, Perşembe

AK Partili vatandaşların tepkilerinden dolayı sokağa çıkamaz hale gelen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun tek destekçisi HDP'li vatandaşlar oldu. Ekrem İmamoğlu ile konuşan vatandaşlar, "Yüzde 14 oyumuz var. Biz boşta bekliyoruz. Canla başla seninleyiz. Sizin şuan halkla buluşmanız bize Selahattin Başkan'ı anımsatıyor. Koyu bir HDP'li olarak arkandayız." dedi. İşte İmamoğlu ile HDP'linin arasında geçen o diyalog...