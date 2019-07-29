AK Parti'li Savcı Küçük'ü şehit etmişti! 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan o terörist yakalandı 29.07.2019 15:46

Son dakika haberine göre AK Parti'li Savcı Küçük'ün şehit edildiği olayın faili olduğu öğrenilen gri kategorideki terörist emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristin, yakalandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir." denildi.



AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

YEĞENİYLE BERABERDİ

Karayazı ilçesi kırsalında silahla öldürülen AK Parti Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Arazide bulunan hayvanlarını otlatan çobana gıda götüren Meclis üyesi Küçük ve yeğeninin cesetleri kamyonetin kasasında silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Olayın ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler, Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü mezarlığında toprağa verilmişti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.