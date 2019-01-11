AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Milletvekili Aksak’ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.
AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı11 Ocak 2019, Cuma
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