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Ak Parti'li Müezzinoğlu'na da saldırmışlardı

22.04.2019 12:15

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldığı bir şehit cenazesinde yoğun protestoya maruz kalmıştı. AK Parti'li isimlere yapılan bu protestolara o dönem CHP'li isimler sessiz kalarak destek vermişti.


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