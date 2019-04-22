Ak Parti'li Müezzinoğlu'na da saldırmışlardı 22.04.2019 12:15

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldığı bir şehit cenazesinde yoğun protestoya maruz kalmıştı. AK Parti'li isimlere yapılan bu protestolara o dönem CHP'li isimler sessiz kalarak destek vermişti.