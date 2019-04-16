AK Parti'den YSK'ya flaş mazbata başvurusu 16.04.2019 18:35

Son dakika haberine göre AK Parti, YSK'ya yaptıkları itiraz sonuçlanmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için mazbata verilmemesi ile ilgili YSK'ya başvuruda bulundu. Konu ile ilgili açıklamayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı.