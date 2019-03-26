AK Parti'den yeni reklam filmi: Yaz koca seyyah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyadan paylaştığı AK Parti için hazırlanan reklam filmi büyük ilgi gördü. AK Parti'nin sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı reklam filmini retweet eden Başkan Erdoğan, videoyu "#YazKocaSeyyah, sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara… Türkiye için ileri, daha ileri." notuyla paylaştı.
AK Parti'den yeni reklam filmi: Yaz koca seyyah26.03.2019 23:14
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