AK Parti'den yeni reklam filmi: Yaz koca seyyah 26.03.2019 23:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyadan paylaştığı AK Parti için hazırlanan reklam filmi büyük ilgi gördü. AK Parti'nin sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı reklam filmini retweet eden Başkan Erdoğan, videoyu "#YazKocaSeyyah, sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara… Türkiye için ileri, daha ileri." notuyla paylaştı.