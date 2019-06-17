AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: Yeni askerlik sistemi önümüzdeki cuma Meclis'ten geçecek (Video) 17.06.2019 16:15

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Muş, "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Muş'un açıklamasından öne çıkanlar:

"Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır."