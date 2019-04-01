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AK Parti'den teşekkür klibi

01.04.2019 17:34

31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından AK Parti sosyal medya hesaplarından teşekkür klibi yayınlandı.


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