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AK Parti'den Taksim'de ezana saygısızlık yapılması ile ilgili flaş açıklama

11.03.2019 13:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik 8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezana yapılan saygısızlığa da değinirken, "Ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor." dedi.


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