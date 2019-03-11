AK Parti'den Taksim'de ezana saygısızlık yapılması ile ilgili flaş açıklama 11.03.2019 13:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik 8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezana yapılan saygısızlığa da değinirken, "Ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor." dedi.