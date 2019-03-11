AK Parti'den Taksim'de ezana saygısızlık yapılması ile ilgili flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik 8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezana yapılan saygısızlığa da değinirken, "Ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor." dedi.
AK Parti'den Taksim'de ezana saygısızlık yapılması ile ilgili flaş açıklama11.03.2019 13:40
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