AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili parti genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik "Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir." dedi. .
AK Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili kritik açıklama: Uyumsuzluklar var, itiraz yapılacak!02.04.2019 01:59
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