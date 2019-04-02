AK Parti'den seçim açıklaması 02.04.2019 20:02

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ​"Büyükşehir oylarımızın yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili bütün ilçelere müracatlarda bulunduk. Afaki, soyut bir şey söylemiyoruz. Burada belgeleri var, YSK'nın sayfasından alıp, karşılaştırdığımız belgeler. Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarından yanlış girilen veriler var. Kaydırılan oylar var." dedi. Yavuz, "Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir" ifadesini kullandı.