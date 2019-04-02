Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükşehir oylarımızın yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili bütün ilçelere müracatlarda bulunduk. Afaki, soyut bir şey söylemiyoruz. Burada belgeleri var, YSK'nın sayfasından alıp, karşılaştırdığımız belgeler. Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarından yanlış girilen veriler var. Kaydırılan oylar var." dedi. Yavuz, "Bu seçim demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir" ifadesini kullandı.
AK Parti'den seçim açıklaması02.04.2019 20:02
- AK Parti'den seçim açıklaması
- La Casa De Papel 3.sezon fragmanı izle! La Casa De Papel ne zaman başlıyor?
- Son dakika: YSK'dan Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te oyların yeniden sayımı ile ilgili flaş karar
- Sosyal medyadan kadınlara şantaj şüphelisi kıskıvrak yakalandı
- Devlet Bahçeli'den önemli çıkış: Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını belirlesin
- Yerel seçimlerde hile ve usulsüzlükler tespit edildi! Üsküdar'da kaç oy iptal edildi?
- Yalova’da AK Parti’den seçim sonucuna itiraz! Usulsüzlük bakın nasıl yapılmış
- Cumhur İttifakı İstanbul ilçelerinde rekor kırdı
- Ekrem İmamoğlu'nun "Dosya kaçırıyorlar" iftirasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sert tepki
- Bir Zamanlar Çukurova 27.yeni bölüm fragmanı
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 2675 oy sıfır olarak görülüyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.