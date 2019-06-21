AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.
AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret21.06.2019 19:34
- AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret
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