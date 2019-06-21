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AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz ziyaret

21.06.2019 19:34

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.


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