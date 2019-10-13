AK Parti'den Mustafa Akıncı'ya sert tepki! 13.10.2019 11:48

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Açıklama basiretsizlik ve saygısızlık" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulundu. "Barış Pınarı desek de akan kandır" diyen Mustafa Akıncı'ya AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı'nın skandal açıklamalarına yönelik, "Açıklama basiretsizlik ve saygısızlık" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına katılan Ömer Çelik, Akıncı'nın terör örgütünden yana tavır aldığını belirterek, konuyla ilgili izahat isteyeceklerini söyledi.

Çelik, "1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nı KKTC Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişiye hatırlatmak zorunda kalıyoruz. 1974'te sanki hiçbir şey yoktu da öylesine kan döküldü gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Bir cümle kalabalığı peşinde. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğunu unutuyor. En azından şehit olmuş arkadaşlarının hatırına bu tarz bir açıklama yapmaması gerekiyordu. Terör örgütü kınamaktan kaçınan bir dil kullanıyor ama Türkiye'yi eleştirmekten de kaçınmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar duyduğumuz en vahim açıklama. Sayın Akıncı'nın ismi doğru ve meşru tarafa yazılmamıştır. Karşımızda bir cinayet şebekesi yokmuş gibi davranıyorlar. Resmi bir izahat isteyeceğiz. " ifadelerini kullandı.