24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için de Cumhur İttifakı’nın devamına karar veren AK Parti ve MHP çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda iki parti üyeleri yerel seçim için temaslarını sıklaştırdı. AK Parti İstanbul’da MHP il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e nezaket ziyaretinde bulunarak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhur İttifakı kapsamında, istişare ve değerlendirmede bulundu.
AK Parti'den MHP'ye Cumhur İttifakı ziyareti04 Ocak 2019, Cuma
- Müge Anlı canlı yayında Tuncer ve İsa'nın yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında Havva Palu'nun ifadesini okudu!
- AK Parti'den MHP'ye Cumhur İttifakı ziyareti
- Poşet uygulamasıyla ilgili flaş gelişme! Marketler logolu poşetleri için ücret alabilir mi?
- İstanbul'da beklenen kar başladı
- Noterde skandal! Vekalet için gitti bu hale geldi
- Avcılar'da dehşet! Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı
- Esra Erol'da canlı yayınında bir ilk daha! 1 yıl önce babası tarafından kaçırılan Ece canlı yayında kurtarıldı...
- 10 poşet getirene 1 kilogram portakal bedava
- Şeyma Subaşı kızına böcek yedirmeye çalıştı!
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ücretli poşet uygulaması hakkında ilk açıklama
- 2018 ihracat rakamları belli oldu! İhracatta cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!
- Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.