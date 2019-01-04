AK Parti'den MHP'ye Cumhur İttifakı ziyareti 04 Ocak 2019, Cuma

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için de Cumhur İttifakı’nın devamına karar veren AK Parti ve MHP çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda iki parti üyeleri yerel seçim için temaslarını sıklaştırdı. AK Parti İstanbul’da MHP il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e nezaket ziyaretinde bulunarak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhur İttifakı kapsamında, istişare ve değerlendirmede bulundu.