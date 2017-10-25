"PARTİ SADECE DİLEKÇE İLE KURULMAZ, MİLLETE SIRTINI DAYAMALI"

Çalık, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada; "Siyasetin yolu açık, herkes siyaset yapabilir ve siyasi parti kurabilir. İktidarımız sürecinde ülkemizde birçok parti kuruldu. 2002 yılında 3'lü koalisyon döneminde DSP'den (Demokratik Sol Parti) 136 milletvekilinden 64 tanesi istifa ederek Yeni Parti adı altında parti kurmuşlardı. Köpürtmeler ile kurulan bu partinin esamesi okunmuyor. Sonrasında Abdüllatif Şener, Erkan Mumcu bunlarda kendi içimizden ayrılarak parti kurdular. Parti kurmak İçişleri Bakanlığına vereceğiniz dilekçe ile kurabileceğiniz bir siyasi örgüttür. En önemlisi millete sırtınızı dayamanızdır. AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farkı millete sırtını dayamasıdır. Türkiye demokrasisinin kazanabilmesi için tüm siyasi partilerin var olmasını gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"KİMSENİN HAYAL KURMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAMAYIZ"

Meral Akşener'in 'Bu iktidar gidici' sözlerini değerlendiren Çalık, "Biz hiç kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlayamayız. İstedikleri hayali görebilirler. Biz millet istediği sürece iktidarda olmaya ve kalmaya devam edeceğiz. Birileri istedi diye siyasetin rengi değişmedi. Millet ne zaman isterse iktidar o zaman değişir" dedi.