AK Parti'den medyaya tehdit savuran Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, İmamoğlu'nun bugün medya sahibi ailelerin isimlerini vererek tehdit ettiğini ve bunun ahlâken de büyük bir sorun olduğunu söyledi. Çelik, "Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. " dedi.
AK Parti'den medyaya tehdit savuran Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki08.04.2019 23:16
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