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AK Parti'den kritik açıklama: Herkese uyarımız şudur...

10.05.2019 19:22

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK kararı yapılan tespitleri haklı bulmuş, mazbatayı birinden alıp diğerine vermek şeklinde bir rol oynamamıştır. Sadece hakemlik görevini millete vererek ve netice itibarıyla seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Sonuçta karar verecek olan yine vatandaşımızın kendisidir." dedi. Çelik, "Herkese uyarımız şudur; bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Türkiye'deki seçim sonuçlarına ve süreçlerine müdahale edildiğine yönelik ifadelerden ve yorumlardan kaçınılmalıdır." ifadesini kullandı.


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