AK Parti'den köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş açıklama 17.05.2019 17:23

AK Parti Grup Başkanvekili Muş köprü geçiş cezaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Muş açıklamasında, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk" dedi. Ayrıca Muş hurda araçlarda verilen ÖTV indirimi desteğinin 10 binden 15 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.