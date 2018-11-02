AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı hakaretine yönelik açıklama 02 Kasım 2018, Cuma

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında İstiklal Marşı'na yönelik sarfettiği "ırkçı ifadeler içeriyor" sözlerini yorumladı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yönelik "Bu son derece reddettiğimiz, son derece yanlış bulduğumuz bir durumdur" dedi.