AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine sert yanıt 30.04.2019 22:00

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine Çelik, "Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz." sözleriyle sert tepki gösterdi.