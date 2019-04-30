AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine sert yanıt

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine Çelik, "Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz." sözleriyle sert tepki gösterdi.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik skandal sözlerine sert yanıt30.04.2019 22:00
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