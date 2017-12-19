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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan'

19 Aralık 2017, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk nedeniyle görevden alınan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında mahkemenin takipsizlik kararı verdiği iddiasıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş; Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği belgeleri açıklamasını istedi ve 'hodri meydan' çağrısında bulundu.
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