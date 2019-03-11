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AK Parti'den izlenme rekorları kıran video! "El ele, gönül gönüle YükselenTürkiye"

11.03.2019 22:00

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden "El ele, gönül gönüle #YükselenTürkiye" notuyla paylaşılan video büyük beğeni topladı. Rap müziğin de kullanıldığı video tıklanma rekorları kırdı... İşte o video...


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