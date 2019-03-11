AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden "El ele, gönül gönüle #YükselenTürkiye" notuyla paylaşılan video büyük beğeni topladı. Rap müziğin de kullanıldığı video tıklanma rekorları kırdı... İşte o video...
AK Parti'den izlenme rekorları kıran video! "El ele, gönül gönüle YükselenTürkiye"11.03.2019 22:00
- AK Parti'den izlenme rekorları kıran video! "El ele, gönül gönüle YükselenTürkiye"
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