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AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park! CHP'den yeşil alana kırmızı ışık!

18.10.2019 19:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. CHP'nin red oyuna rağmen teklif İBB Meclisi'nden geçti ve böylece İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu.


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