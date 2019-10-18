İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. CHP'nin red oyuna rağmen teklif İBB Meclisi'nden geçti ve böylece İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu.
AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park! CHP'den yeşil alana kırmızı ışık!18.10.2019 19:06
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- AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park! CHP'den yeşil alana kırmızı ışık!
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