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AK Parti'den İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

01.04.2019 15:26

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şenocak "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut" dedi.


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