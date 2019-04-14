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AK Parti'den İstanbul ile ilgili son dakika açıklaması

14.04.2019 13:49

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki itiraz süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Yavuz yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah." dedi.


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