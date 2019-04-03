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AK Parti'den İmamoğlu'na sert tepki: Mazbatasını almadan kendini başkan ilan etmesi anlamsız

03.04.2019 13:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Sen seçildiğine nereden inanıyorsun? Nasıl kanaat getiriyorsun?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yavuz, "Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına indi." dedi.


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