AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler için proje hazırladı. Genç seçmenler, QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj olacak.
AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Başkan Erdoğan' sürprizi! Mektuplar gönderildi21.03.2019 23:34
- AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Başkan Erdoğan' sürprizi! Mektuplar gönderildi
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