Haberler Web TV AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Başkan Erdoğan' sürprizi! Mektuplar gönderildi

AK Parti'den ilk kez oy kullanacak seçmenlere 'Başkan Erdoğan' sürprizi! Mektuplar gönderildi

21.03.2019 23:34

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler için proje hazırladı. Genç seçmenler, QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj olacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları