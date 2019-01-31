Haberler Web TV AK Parti'den gençlerin beğenisini kazanan rap tarzında seçim şarkısı

AK Parti'den gençlerin beğenisini kazanan rap tarzında seçim şarkısı

31 Ocak 2019, Perşembe

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde çalınacak olan şarkılar Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında partililerin beğenisine sunuldu. Rap tarzındaki iki şarkı ise salonda bulunan gençler tarafından büyük beğeni aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları