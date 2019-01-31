AK Parti'den gençlerin beğenisini kazanan rap tarzında seçim şarkısı 31 Ocak 2019, Perşembe

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde çalınacak olan şarkılar Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında partililerin beğenisine sunuldu. Rap tarzındaki iki şarkı ise salonda bulunan gençler tarafından büyük beğeni aldı.