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AK Parti'den geçersiz oyların yeniden sayım süreciyle ilgili flaş açıklama

04.04.2019 12:38

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında itiraz sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, "Tüm İstanbul sayılsa Yıldırım öne geçer." dedi. İşte son durum...


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