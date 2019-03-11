AK Parti'den flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi. Yargıtay'ın onadığı süreç, CHP'den bu neden açıklama yok. " dedi.
AK Parti'den flaş Mansur Yavaş açıklaması11.03.2019 12:32
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